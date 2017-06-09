كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو

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أكد مهاجم توتنهام هاري كين على رغبته في محاكاة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من خلال الفوز بالكرة الذهبية، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتمكن كين من الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بعد تسجيله 29 هدفًا في 30 مباراة، ويطمح الأن لفعل كل شيء من أجل التتويج بالكرة الذهبية والتي يعتبرها بمثابة الحافز الكبير لتقديم مستويات أفضل في كل موسم.

وأوضح هاري كين أن كريستيانو رونالدو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لذا سيكون المرشح الأبرز هذا العام للفوز بالجائزة كما كان الحال مع ميسي في السنوات الماضية.

وأشار المهاجم الإنجليزي إلى أن الجائزة لم تعد تتعلق بالأرقام الفردية وحسب بل بمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، معربًا عن أمله في تحقيق هذا الأمر مع توتنهام.

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وأضاف كين بأنه يرغب في أن يكون من بين أفضل اللاعبين في العالم مثل ميسي ورونالدو، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى تلك المرحلة بعد ومن أجل الوصول إليها ينبغي عليه الظهور بشكل جيد مع منتخب إنجلترا أيضا.

وقال كين بأنه قدم مستويات مميزة على صعيد الأندية مع توتنهام في السنوات الماضية، وينبغي عليه الظهور في الأوقات الهامة مع إنجلترا للوصول إلى الكرة الذهبية.

واختتم كين تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يزال صغيراً في السن حيث يبلغ من العمر 23 عاما ولا يزال يمتلك الكثير من السنوات للتعلم والتطور أكثر وأكثر.