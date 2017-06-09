توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب
09:40 ص الجمعة 09 يونيو 2017
تل أبيب - (د ب أ):
من المتوقع أن يشارك حوالى 200 ألف شخص في فعاليات "مسيرة فخر المثليين" في مدينة تل ابيب اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته إدارة المدينة التي تنظم هذا الحدث.
وتحمل مسيرة هذا العام، والتي تعتبر أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وتحدث للمرة 20، هو "إظهار مثليي الجنس".
وتعتبر المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط صاحبة أكبر عدد من السحاقيات ومثلي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في المنطقة.
ومن المقرر أن تبدأ المسيرة الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) في حديقة "مير بارك"، حيث يقع مركز مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في المدينة، وستأخذ طريقها عبر المدينة وعلى طول الساحل إلى حفل ضخم على الشاطئ في تشارلز كور بارك "من الساعة 3 عصرا وحتى غروب الشمس"، وفقا للمنظمين.
ووفقا للموقع الرسمي للفعالية "فإن العرض سيبدأ بعربات مصممة خصيصا ومجموعات وموسيقى وعدد لا يحصى من المشاركين والمتفرجين".
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