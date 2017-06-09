قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها"

امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مشاركا في 6 كان

(أ ف ب):

نددت قطر، اليوم الجمعة، بقائمة الإرهاب التي نشرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقالت إنها مرتبطة بقطر وتضم 59 شخصا و12 كيانا.

وعلقت الحكومة القطرية في بيان إن "البيان الذي نشرته مصر والسعودية والامارات والبحرين يؤكد مجددا اتهامات لا أساس لها".

واندلعت الأزمة الاثنين عندما قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بـ"احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة منها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة"، وبدعم "نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران" في السعودية والبحرين.

وفرضت هذه الدول التي تنتقد التقارب بين قطر وايران، قيودا جوية صارمة وأغلقت حدودها البرية والبحرية.

وقالت مصر والسعودية والإمارات والبحرين إنها اتفقت على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً على لائحتها للإرهاب.

وتتضمن اللائحة التي أعلنت عنها الدول الأربع شخصين تم سابقا تصنيفهما على أنهما ممولان للإرهاب وكانت قطر اتخذت بحقهما اجراءات بحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، وهما سعد الكعبي وعبداللطيف الكواري.

ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا إلى السعودية وقطر من أجل التهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الأزمة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ سنوات، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.

في عام 2014، شهدت العلاقات القطرية الخليجية أزمة مماثلة قطعت خلالها عدة بلدان خليجية علاقاتها مع الدوحة قبل أن تعيدها بوساطة كويتية.

وتقول الرياض وأبوظبي إن الدوحة لم تف بالتزامات تعهدت بها قبل ثلاث سنوات، وبينها وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية في العديد من الدول الخليجية والعربية.