مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

(أ ف ب):

طالبت مصر، الأمم المتحدة، الخميس، بالتحقيق حول فدية ضخمة دفعتها قطر على ما يبدو إلى "مجموعة إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية من أجل إطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة كانوا مخطوفين في العراق.

وفي مداخلة -خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول التهديد الإرهابي- اتهم نائب السفير المصري لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفي قطر بـ"دفع فدية تصل إلى مليار دولار إلى مجموعة إرهابية تنشط في العراق لإطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة خطفوا في العراق خلال مشاركتهم في رحلة صيد".

وكانت مجموعة من 24 صيادا قطريا وسعوديين اثنين، يعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015 في العراق قبل الافراج عن الجميع بعد 16 شهرا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.

وتابع مصطفي أنه إذا تم إثبات الاتهام، فسيشكل "دعما واضحا للإرهاب"، موضحا أن المجموعة "مرتبطة بداعش".

وذكر مصطفي بأن العديد من قرارات الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى عدم دفع مثل هذه الفديات أو القيام بتنازلات سياسية لصالح مجموعات إرهابية.

إلا أن الدبلوماسي لم يعط أدلة أو تفاصيل، بل اكتفى بالتأكيد على أن "الأخبار منتشرة في بعض وسائل الإعلام".

وصرح: "نقترح أن يطلق المجلس تحقيقا شاملا في هذا الحادث وحوادث أخرى مشابهة".

وكان عدد من الدول من بينها السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت الاثنين علاقاتها مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها واغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.

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