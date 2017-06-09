أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

Google+ Print
فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن «صحيفة المدينة» التي تؤطر للتعامل بين المسلمين مع غيرهم من الديانات الأخرى، هي أكبر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أقام الدولة على أساس المواطنة، ونحى الخلافات بين الأديان جانبًا.

وأضاف الطيب، خلال حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أنه في فترة حكم الدولة الإسلامية لم يكن مسموحًا لغير المسلمين الإقامة داخل الدولة إلا بدفع جزية، في مقابل أن يسقط عنهم إلزام الدولة بخوض واجب الدفاع عن الدين، باعتبار أن الحروب حينها كانت من أجل نشر الدين الإسلامي.

شاهد أيضا

وأكد أن عدم إجبار الدولة الإسلامية في هذا التوقيت غير المسلمين بخوض الحروب، نابع من إنسانية الإسلام، والذي يراعي أن الإنسان لا يمكن أن يدافع عن عقيدة غير مؤمن بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»

فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»

فيديو| «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. وحساسين: «إحنا بنموت»

فيديو| «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. وحساسين: «إحنا بنموت»