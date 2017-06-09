فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

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قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن «صحيفة المدينة» التي تؤطر للتعامل بين المسلمين مع غيرهم من الديانات الأخرى، هي أكبر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أقام الدولة على أساس المواطنة، ونحى الخلافات بين الأديان جانبًا.

وأضاف الطيب، خلال حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أنه في فترة حكم الدولة الإسلامية لم يكن مسموحًا لغير المسلمين الإقامة داخل الدولة إلا بدفع جزية، في مقابل أن يسقط عنهم إلزام الدولة بخوض واجب الدفاع عن الدين، باعتبار أن الحروب حينها كانت من أجل نشر الدين الإسلامي.

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وأكد أن عدم إجبار الدولة الإسلامية في هذا التوقيت غير المسلمين بخوض الحروب، نابع من إنسانية الإسلام، والذي يراعي أن الإنسان لا يمكن أن يدافع عن عقيدة غير مؤمن بها.