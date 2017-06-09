الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 9 يونيو 2017
الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 9 يونيو 2017
06:37 ص الجمعة 09 يونيو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
القاهرة : يشارك رئيس هيئة تنشيط السياحة بالقاهرة هشام الدميري في الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو أستانا الدولي 2017.
القاهرة : تعقد الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، على هامش معرض فيصل للكتاب ندوة بعنوان "رمضان عبر الأثير" واحتفالية لفرقة العريش للفنون الشعبية.
الجزائر : يتوجه وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى أبوجا بدعوة من نظيره النيجيري جيوفري أونياما، حيث سيشارك في أعمال اجتماع وزراء الشئون الخارجية لأفريقيا وبلدان شمال أوروبا.
القاهرة : يكتمل هلال شهر رمضان الجاري بدرا في الساعة 3 عصرا و10 دقائق، معلنا انتصاف الشهر وبداية عده التنازلي.
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