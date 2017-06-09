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شاب يذبح صهره أمام المارة بالشرقية.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهم

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مصراوي Masrawy

شاب يذبح صهره أمام المارة بالشرقية.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهم

05:43 ص الجمعة 09 يونيو 2017

شاب يذبح صهره أمام المارة بالشرقية.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهم

كتب - سامح غيث:

أنهى شاب حياة صهره، ذبحا بسكين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في إحدى قرى محافظة الشرقية؛ بسبب خلافات سابقة بينهما على حد قطعة أرض زراعية، فيما قامت أسرة المجني عليه بإشعال النيران في منزل المتهم.

تلقى اللواء رضا طبلية - مدير​ أمن الشرقية، إخطارا ​باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي "أحمد .ع" - 21 عاما، جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء استقلال المجني عليه دراجة بخارية، في إحدى شوارع قرية برامكيم التابعة لمركز ديرب نجم، غافله صهره وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، وقام بذبحه أمام المارة وفارق على إثرها قبل وصوله المستشفى.

وأكد مصدر أمني، أنه فور علم أسرة الضحية بالواقعة طاردت المتهم قذفا بالحجارة في محاولة للتخلص منه؛ إلا أنه تمكن من الهرب منهم وانتقل للمستشفى للاستشفاء من الإصابات التي لحقت به.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن عددًا من أسرة المجني عليه أشعلوا النار في منزل المتهم ومنعوا الأهالي وقوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق.

وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع بتشكيل من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على الأوضاع في القرية.

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