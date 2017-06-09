سمير غطاس: قطر لن تسلم المطلوبين.. والسعودية راعية الإرهاب الأولى

كتب - محمد غايات:

قال سمير غطاس - عضو مجلس النواب، إن هناك 26 مصريًا من قائمة تضم 59 اسما صدر بحقهم أحكام ومطلوبين قبل ذلك عن طريق البطاقة الحمراء من الانتربول، ولم تسلمهم قطر.

وأضاف غطاس -في تصريح خاص لـ"مصراوي"- أن قطر لن تقوم بتسليم المطلوبين التي ذكرت اسمائهم في القائمة وأن العملية عملية شد وجذب بين قطر ومجموعة دول الخليج، مضيفا أنه إذا كانت قطر لديها النية لتسليمهم كانت فعلت قبل ذلك.

وتابع أن دول الأربعة أعطت قطر مهلة 24 ساعة لتلبية الشروط، ولم ولن تقوم قطر بالاستجابة لشروطهم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، قامت مصر بتقديم اعترافات تدين قطر في اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، ولم يحدث أي شيء، بل قامت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية بإصدار بيان تشجب فيه مصر ودافعت فيه عن قطر.

وأشار إلى أن السعودية هي راعية الإرهاب الأولى وقامت بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا وهناك أكثر من 2000 سعودي ضمن صفوف داعش، موضحا أن الوهابية أخطر فكر تستند إليه عناصر داعش وكل الجماعات الإرهابية.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أصدرت بيانا بإدراج 59 شخصا على قوائم الإرهاب

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