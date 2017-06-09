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كوريا الشمالية: الصواريخ الجديدة قادرة على ضرب أي سفينة

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مصراوي Masrawy

: الصواريخ الجديدة قادرة على ضرب أي سفينة

04:24 ص الجمعة 09 يونيو 2017

كوريا الشمالية: الصواريخ الجديدة قادرة على ضرب أي سفينة

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمال

(أ ف ب):
أطلقت كوريا الشمالية، الخميس، بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ طراز "أرض-بحر" بحسب ما أعلنت الجمعة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن عملية الاطلاق الصاروخية الخميس كانت "اختبارا لصاروخ جديد" طراز أرض-بحر، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ "حدّد ووصل بدقة إلى أهداف عائمة في بحر كوريا الشرقي".

وبحسب الوكالة فإن هذا الصاروخ القوي قادر على ضرب أي سفينة معادية قد تحاول شن هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت صباح الخميس ان كوريا الشمالية أطلقت دفعة من الصواريخ طراز أرض-بحر بعد أقل من أسبوع على تشديد إضافي للعقوبات الدولية على بيونج يانج ردا على تجاربها البالستية الأخيرة.

قبل أسبوعين، أجرت قطع من الأسطول الأمريكي مؤلفة من حاملتي طائرات وسفن تواكبها، مناورات في بحر اليابان، في عرض قوة على خلفية التوتر مع كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والبالستي.

هذا المحتوى من

AFP

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