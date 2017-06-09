شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر: "المأمور وبخه مجاملة لوكيل نيابة"

كتب - سامح غيث:

أطلق مساعد شرطة من قوة قسم شرطة فاقوس بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، النار على نفسه، بعد توبيخ مأمور القسم له، ما أسفر عن إصابته بطلقتين في البطن والفخذ، وتم نقله للمستشفى لإجراء اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية - مدير أمن الشرقية، إخطارًا بإطلاق مساعد شرطة النار على نفسه من سلاحه الميري داخل حمام قسم فاقوس محاولًا الانتحار.

وأوضح مصدر أمني رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه أثناء تواجد مساعد الشرطة "محمد. آ"؛ المعين خدمة على أحد بنوك مدينة فاقوس، أمام البنك محل عمله، حضر وكيل نيابة لسحب مبلغ مالي من ماكينة البنك، وطلب من المساعد تنحية المواطنين المتواجدين جانبا وإفساح المكان له ليتمكن من سحب المبلغ، إلا أن المساعد رفض وطالبه بالوقوف في الصف وانتظار دوره مثله مثل باقي المواطنين، فاشتاط وكيل النيابة غضبًا وأجرى اتصالا هاتفيًا بمأمور القسم الذي أستدعى المساعد ووبخه بسبب ذلك.

وأفاد المصدر أنه بعد تعرض المساعد للتوبيخ والإهانة من قّبل المأمور توجه لدورة مياه القسم وأطلق النار على نفسه محاولا الانتحار ما أدى إلى إصابته بطلقتين.

على جانب آخر أكد أحد زملاء المساعد المصاب، أن المجني عليه يمر بأزمة نفسيه في الآونة الأخيرة بسبب مشاكل أسرية بين عائلته، لافتًا أنه تم نُقل المصاب لمستشفى فاقوس العام لاستخراج الطلقات النارية من جسده، منوهًا أن حالته الصحية خطرة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولي تحقيقاتها.