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«العالم الإسلامي» تنهي عضوية القرضاوي لإدراجة بقائمة الإرهاب بقطر

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«العالم الإسلامي» تنهي عضوية القرضاوي لإدراجة بقائمة الإرهاب بقطر «العالم الإسلامي» تنهي عضوية القرضاوي لإدراجة بقائمة الإرهاب بقطر

التحرير

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أنهت رابطة العالم الإسلامي، عضوية يوسف القرضاوي بعد إدراج اسمه في قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول العربية الأربع المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، في بيان مشترك، بحسب سكاي نيوز.

وكانت الرابطة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأييدها للتصنيف الصادر من الدول الأربع لقوائم الإرهاب المحظورة.

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وضمت قائمة الإرهاب، الصادرة عن الدول الأربع 59 شخصا من 10 جنسيات عربية، أحدهما يحمل جنسية مزدوجة "كويتي سعودي"، و26 شخصية مصرية.

وأكد البيان أن القائمة ستجدد تباعًا، مشيرًا إلى أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

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التحرير

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