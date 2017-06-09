فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش، علق على دخول قوات تركية لقطر لتأمينها، ووصفه بأنه «تدخل مربك ومرتبك».

وتابع الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، أن الدعم الخارجي لقطر من إيران وتركيا بهذا الشكل هو اعتماد على الحماية الخارجية، وهذا لا يمثل حل للمشكلة.

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واستكمل حديثه عن قطر:«ألا تخجلون.. القضية ما بقتش قواعد عسكرية أمريكية فقط، ده قوات تركية وإيرانية، مش عربية، الأسرة الحاكمة تعرف أن شعبها مغلوب على أمره».