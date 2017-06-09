حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - محمد الصباغ:

أيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ اتفاقية إقامة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، كما أعلنت إيران عن هوية مُنفذي هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني، في حين اختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ بالستية مضادة للسفن.

1 - ميركل تعلن تأييدها لاتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها التام لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واتحاد دول ميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية) في أمريكا اللاتينية. وقالت ميركل في بوينس أيرس: "ألمانيا تدعم رغبة الأرجنتين في سرعة توقيع الاتفاقية".

وأضافت ميركل قائلة: "تجربتنا أثبتت أن كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت أضافت زيادة في أماكن العمل، ومن ثم زيادة في الرفاهية لكل الناس".

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2- إيران تعلن هویة الإرهابیین مُنفذي هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني

قوات أمن إيرانية في العاصمة طهران (أ ف ب)

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، بیانا أعلنت فیه عن أسماء الإرهابیین الخمسة الذین نفذوا هجماتهم الإرهابیة على مجلس الشورى ومرقد الخمیني.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - أسماء الإرهابیین وهم "أبوجهاد" و"قیوم" و"فریدون" و"سریاس" و"رامین" وامتنعت عن ذكر ألقابهم لملاحظات أمنیة.

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3- كوريا الشمالية تختبر عدة صواريخ مضادة للسفن

رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون (أرشيفية)

أطلقت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ المضادة للسفن قبالة سواحلها الشرقية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، وذلك وسط توترات إقليمية متصاعدة بشأن برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن "كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات غير محددة، يفترض أنها صواريخ أرضية مضادة للسفن هذا الصباح بالقرب من وونسان في مقاطعة جانجوون".

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4- انفجار في السفارة الأمريكية في كييف ولا إصابات

انفجار (أرشيفية)

أعلن المكتب الصحفي لشرطة كييف، عن وقوع انفجار في حرم السفارة الأمريكية في حي شيفتشينكو في العاصمة الأوكرانية كييف. وجاء في بيان للشرطة الأوكرانية أنه تبين بعد الفحص أنه "تم إلقاء عبوة ناسفة من قبل مجهولين في حرم السفارة".

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5- الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي (أرشيفية)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بنفس المشروع.

وجاء التصويت ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بموافقة 92 عضوا ورفض سبعة أعضاء لينهي النقاش بشأن مشروع قانون عقوبات إيران ما يمهد الطريق لتصويت لاحق على إقرار التشريع.

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