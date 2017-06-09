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قيادي سابق بالإخوان: قطر لن تسلم المدرجين على قائمة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

قيادي سابق بالإخوان: قطر لن تسلم المدرجين على قائمة الإرهاب

02:30 ص الجمعة 09 يونيو 2017

قيادي سابق بالإخوان: قطر لن تسلم المدرجين على قائمة الإرهاب

كتبت - مروة شوقي:

قال سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن القائمة التي أصدرتها والسعودية والبحرين والإمارات، وتحوي أسماء كيانات وشخصيات إرهابية تدعمها قطر، خطوة جادة وضرورية كونهم عناصر موجودة تحت الحماية القطرية متهمين بالتحريض.

وأشار عيد، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن تلك القائمة المحظورة رد واضح في وجه من دافع عن قطر واعتبار ما تم توجيهها إليه من تهم كلام مرسل ودون دلائل محددة.

مضيفًا:"الأمر الآن شديد التحديد، فالقائمة تحتوي على أسماء الكثير من رؤوس الفتنة، لهم دلائل مدعومة بالصوت والصورة أمثال وجدي غنيم؛ على التحريض الواضح ضد المؤسسة العسكرية والسلطة والتوعد بالقتل والتدمير وتم نشرها على قنوات قطرية كالجزيرة".

وبحسب عيد، لن يكون هناك استجابة كاملة من قبل قطر، "ربما يكون هناك تفاوضا على فكرة الإبعاد، لكن فكرة التسليم مستبعدة لأنها لا تستطيع بعد عقود من التعاون المستدامة أن تضحي بتلك العناصر والكيانات".

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