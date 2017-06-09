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صورة وخبر: الحسيمة.. بؤرة توتر في المغرب

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الحسيمة.. بؤرة توتر في المغرب

02:23 ص الجمعة 09 يونيو 2017

صورة وخبر: الحسيمة.. بؤرة توتر في المغرب

احتجاجات في المغرب (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شهدت مدينة الحسيمة، مواجهات بين متظاهرين والشرطة، حيث تشكل المدينة مركز احتجاجات شعبية تهز منطقة الريف، شمالي المغرب، منذ 7 أشهر.

وواجه عشرات الشبان بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في أزقة حي سيدي عابد، في وقت تجري تظاهرات ليلية بصورة يومية منذ حوالى 12 يومًا في هذا الحي دون أن تتخللها حتى الآن أعمال عنف.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد مواجهات بين الشباب وقوات الشرطة للمطالبة بالتنمية في الريف الذي يعتبر المحتجون أنه مهمش.

ومطلع الأسبوع الماضي تم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي -الذي يقود الاحتجاجات منذ أكتوبر 2016- بتهمة المساس بسلامة الدولة.

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