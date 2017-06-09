قيادي سلفي: على الإنتربول محاصرة "قائمة الإرهاب" التي وضعتها الدول العربية

كتب- عبد الله قدري:

قال سامح عبد الحميد، القيادي في الدعوة السلفية، إن إدراج الدول العربية الأرعة: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين لشخصيات وكيانات على قوائم الإرهاب، "خطوة تأخرت كثيرًا حتى تفشى خطر قطر بصورة تضر المنطقة كلها، وتضر قطر نفسها".

وأضاف عبدالحميد، في تصريح لمصراوي، الجمعة- "أن هناك شخصيات كثيرة من المذكورة في هذه القائمة تسببتْ في الشحن والتحريض وفتاوى العنف وتبريره وتسويغه، وعلى الإنتربول مساعدة الدول العربية في القبض على هؤلاء المطلوبين ومعاقبة الدول التي تُؤويهم وتدعمهم " .

وأصدرت 4 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.

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