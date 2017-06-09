خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا ضد قطر

كتب- أحمد مسعد:

قال الخبير الأمني خالد عكاشة، إن القرار الصادر من الدول الأربع ينم عن حجم التعاون والتنسيق العربي المُشترك.

وأضاف عكاشة، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة: "الدول الأربع مصر، والسعودية، والإمارات والبحرين، لديهم أجندة واضحة وطلبات يصعب التنازل عنها"، لافتاً إلي سرعة الخطوات ومدى تأثيرها علي سير الإجراءت السابقة من قطع العلاقات الدبلومسية.

وأكد الخبير الأمني، أن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس الأمن عن واقعة المصريين الذين قتلوا في العراق وسوريا جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية الغاشمة بالوثائق.

وأشار العميد خالد عكاشة، إلى أن قطر إذا أرادت تصحيح وضعها عليها بتسليم هؤلاء القتلة لمحاكمتهم، مشيرًا إلى أن الدوحة سوف تراوغ كعادتها.

وأصدرت 4 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.

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http://www.masrawy.com/news/News_PublicAffairs/details/2017/6/8/1101629/