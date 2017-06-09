أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا ضد قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا ضد قطر

01:53 ص الجمعة 09 يونيو 2017

خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا ضد قطر

خالد عكاشة

كتب- أحمد مسعد:

قال الخبير الأمني خالد عكاشة، إن القرار الصادر من الدول الأربع ينم عن حجم التعاون والتنسيق العربي المُشترك.

وأضاف عكاشة، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة: "الدول الأربع ، والسعودية، والإمارات والبحرين، لديهم أجندة واضحة وطلبات يصعب التنازل عنها"، لافتاً إلي سرعة الخطوات ومدى تأثيرها علي سير الإجراءت السابقة من قطع العلاقات الدبلومسية.

وأكد الخبير الأمني، أن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس الأمن عن واقعة المصريين الذين قتلوا في العراق وسوريا جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية الغاشمة بالوثائق.

وأشار العميد خالد عكاشة، إلى أن قطر إذا أرادت تصحيح وضعها عليها بتسليم هؤلاء القتلة لمحاكمتهم، مشيرًا إلى أن الدوحة سوف تراوغ كعادتها.

وأصدرت 4 دول عربية هي: والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.

اقرأ أيضًا:

http://www.masrawy.com/news/News_PublicAffairs/details/2017/6/8/1101629/

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بينهم راعي قميص برشلونة.. تعرف على المنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب؟

    بينهم راعي قميص برشلونة.. تعرف على المنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب؟

    أخبار
  • قيادي سلفي: على الإنتربول محاصرة

    قيادي سلفي: على الإنتربول محاصرة "قائمة الإرهاب" التي وضعتها الدول

    أخبار
  • خبير: بيان قوائم الإرهاب يدفع قطر إلى مربع الاعتزال.. وعلينا الاحتراز

    خبير: بيان قوائم الإرهاب يدفع قطر إلى مربع الاعتزال.. وعلينا الاحتراز

    أخبار
  • من هم القطريون المدرجون على قوائم الإرهاب في بيان الدول الأربع ؟

    من هم القطريون المدرجون على قوائم الإرهاب في بيان الدول الأربع ؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "النقل" تقع في خطأ كارثي خلال إعلان أحمد فهمي الجديد- فيديوأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "دموع وصراخ " طالبات الثانوية العامة بالاسكندرية بسبب صعوبةأخبار

  • حالة من الفزع لحظة سقوط

    حالة من الفزع لحظة سقوط "هدى" من قمة جبل.. وفريق الإعداد يحاول انقاذهافنون

  • طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي

    طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لاأخبار

  • بالفيديو- وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال في

    - وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

  • بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي:

    بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي منأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات