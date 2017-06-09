10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تؤيد الحوار مع الدول المقاطعة لها، وقال جيمس كومي، مدير الـ"إف بي آي" السابق، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكذب، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب لم يكن كاذبُا، ولفت الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة تم اتخاذه بعد محاولات جرت على مدار سنوات لتغيير نهجها القائم على دعم التطرف.

1- وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية



وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تؤيد الحوار مع الدول المقاطعة لها لكنها لن تقبل بأي تدخلات في سياساتها الخارجية، مؤكدًا في الوقت ذاته رفض بلاده طرد مجموعات إسلامية.

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2- مدير الـ"إف بي آي" السابق: إدارة ترامب تكذب



مدير الـ"إف بي آي" السابق، جيمس كومي، أمام الكونجرس الخميس (أ ف ب)

قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق، أمام الكونجرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكذب في تعليقاتها حول الوكالة، مضيفًا: "إنهم أخطأوا بتشويه سمعة الوكالة وقيادتها".

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3- المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب ليس كاذبًا



المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إنه يمكنها بالتأكيد أن تقول أن ترامب لم يكن كاذبُا ووصفت سؤال بهذا الصدد بأنه مهين، وذلك تعليقًا على تصريح جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعزول، الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كاذب.

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4- وزير إماراتي: الكرة الآن في ملعب قطر



وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - أرشيفية

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تم اتخاذه بعد محاولات جرت على مدار سنوات لتغيير نهجها القائم على دعم التطرف، ودعاها إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الوصول إلى توافق حقيقي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الموقف المشترك ضد التطرف والمنظمات الإرهابية، مضيفًا: "طفح الكيل.. الكرة الآن في ملعب الحكومة القطرية".

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5- وزير الخارجية الياباني: صواريخ كوريا الشمالية المضادة للسفن لا تؤثر على أمن اليابان

وزير الخارجية اليابانى فوميو كيشيدا في باريس في 6 يناير 2017 (أ ف ب)



قال وزير الخارجية اليابانى فوميو كيشيدا أن اليابان لا تعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مضادة للسفن - قصيرة المدى - إلى بحر اليابان له أثر مباشر على الأمن القومي للبلاد.

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6- وزير الخارجية الألماني: زيارتي إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق



وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في سان بطرسبرج في 2 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إن زيارته إلى طرابلس هدفها تقديم رسالة دعم لحكومة الوفاق وللحوار السياسي الهادف لإشراك كل الأطراف من أجل إنهاء الصراع في ليبيا.

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7- وزير خارجية إيران: رد فعل ترامب على هجومي طهران "بغيض"

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في كابول في 7 مايو 2017 (أ ف ب)



وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الهجومين اللذين وقعا أمس في طهران بأنه "بغيض".

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8- الناطق باسم الجيش الليبي: ضابط قطري يتولى إرسال المسلحين إلى ليبيا



الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري - أرشيفية

أكد الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أن قطر دعمت فاسدين في ليبيا، مشيرًا إلى أن ضابطًا في الاستخبارات القطرية هو المسئول عن إرسال مسلحي "داعش" إلى بلاده.

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9- رئيس "النواب الأمريكي": يجب الضغط على قطر

رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان في واشنطن في 6 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، إنه رغم وجود قاعدة عسكرية أمريكية في قطر؛ فإنه يجب الضغط عليها من أجل تحسين سياستها الخارجية.

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10- وزيرة إماراتية: قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة



وزيرة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي الإماراتي نورة الكعبي - أرشيفية

قالت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي الإماراتي نورة الكعبي، إن الدول العربية تعاني من ازدواجية قطر على كل المستويات منذ 20 عامًا، مضيفة: "قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة".

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