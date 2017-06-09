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برشلونة يُحصن ميسي بشرط جزائي خيالي

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برشلونة يُحصن ميسي بشرط جزائي خيالي برشلونة يُحصن ميسي بشرط جزائي خيالي

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، بإن نادي برشلونة قرر تحصين أسطورته الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عبر تمديد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة براتب خيالي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أنه من المنتظر أن يكون عقد ميسي ثلاث مواسم قابلة للتجديد، براتب يصل إلى 30 مليون يورو في الموسم، وشرط جزائي 400 مليون يورو، لتحصين اللاعب من أي عروض مغرية.

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وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى فقط الإعلان عن الموعد الرسمي لتوقيع العقود، بعد فترة طويلة من تأكيد الطرفين أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

جدير بالذكر أن عقد البرغوث الحالي ينتهي عام 2018، وسط رغبة العديد من كبار أندية أوروبا التوقيع مع اللاعب مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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التحرير

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