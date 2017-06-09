أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دي فرانشيسكو يقترب من تدريب روما

Google+ Print
دي فرانشيسكو يقترب من تدريب روما دي فرانشيسكو يقترب من تدريب روما

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي روما قد استقر على تعيين الإيطالي يوزيبيو دي فرانشيسكو، مديرًا فنيا للفريق، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» إن روما أقنع دي فرانشيسكو بتولي قيادة الفريق لمدة موسمين، بعد رحيل لوتشيانو سباليتي في مايو الماضي، وسيتم الإعلان رسميا عن التعاقد خلال اليومين المقبلين.

شاهد أيضا

ومن المنتظر أن يخوض دي فرانشيسكو، موسمًا حافلًا، بعد تأهل روما لدوري أبطال أوروبا، حيث حل ثانيًا في ترتيب جدول الكالتشيو خلف يوفنتوس حامل اللقب.

جدير بالذكر أن دي فرانشيسكو تولى تدريب العديد من الأندية الإيطالية، مثل بيسكارا، وليتشي، وساسولو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز

تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز

كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو

كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

«العالم الإسلامي» تنهي عضوية القرضاوي لإدراجة بقائمة الإرهاب بقطر

«العالم الإسلامي» تنهي عضوية القرضاوي لإدراجة بقائمة الإرهاب بقطر