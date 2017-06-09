دي فرانشيسكو يقترب من تدريب روما

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي روما قد استقر على تعيين الإيطالي يوزيبيو دي فرانشيسكو، مديرًا فنيا للفريق، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» إن روما أقنع دي فرانشيسكو بتولي قيادة الفريق لمدة موسمين، بعد رحيل لوتشيانو سباليتي في مايو الماضي، وسيتم الإعلان رسميا عن التعاقد خلال اليومين المقبلين.

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ومن المنتظر أن يخوض دي فرانشيسكو، موسمًا حافلًا، بعد تأهل روما لدوري أبطال أوروبا، حيث حل ثانيًا في ترتيب جدول الكالتشيو خلف يوفنتوس حامل اللقب.

جدير بالذكر أن دي فرانشيسكو تولى تدريب العديد من الأندية الإيطالية، مثل بيسكارا، وليتشي، وساسولو.