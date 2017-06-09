العرب اليوم: "إرهابيون" في قطر.. والكوليرا تضرب اليمن

مصراوي Masrawy

مصراوى

واصلت الأزمة القطرية تصدرها للأحداث في المنطقة العربية، فأعلنت 4 دول عربية قائمة بأسماء كيانات مرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، بينما قتل 13 عراقيًا في اضطرابات أمنية بمدينة ديالي، وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 شخصأ.

1 – 4 دول عربية تدرج كيانات وأفراد على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر

أمير قطر (أرشيفية)

أعلنت دول مصر السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك اليوم الخميس، إدراج 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.

وأضاف البيان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخطوة جاءت فى ضوء إلتزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

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2- مقتل 13عراقيا في اضطرابات أمنية في ديالى

قوات عراقية (أرشيفية)

أفاد مسؤولون أمنيون وشهود عيان بمقتل 13عراقيا وإصابة ثمانية آخرين بينهم عناصر بتنظيم داعش في موجة عنف جديدة شهدتها مناطق وأحياء متفرقة تابعة لمحافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن عناصر بتنظيم داعش اقتحموا منزل احد منتسبي القوة الجوية في ناحية قرة تبه شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى واطلقوا النار عليه أمام عائلته ما أسفر عن مقتله في الحال.

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3- تأجيل جولة المباحثات السورية الجديدة في أستانة

جانب من مباحثات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا (أ ف ب)

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية في كازاخستان، بأن المفاوضات التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية أستانة حول الصراع في سورية تم تأجيلها.

وقال المتحدث إن القوى الضامنة لتنفيذ الاتفاقيات وهي روسيا وإيران وتركيا سيواصلون المشاورات أولا على مستوى الخبراء قبل عقد مؤتمر جديد يحضره ممثلون عن الحكومة والمعارضة في سورية.

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4- مقتل 20 جنديا في هجوم لحركة الشباب بالصومال

مسلحين تابعين لحركة الشباب الإرهابية (أرشيفية)

قتل 20 جنديا صوماليا في هجوم نفذته حركة شباب على قاعدة عسكرية في بلاد بنط بشمال شرق الصومال.

وقال مسؤول عسكري صومالي "إن حركة الشباب الصومالية قتلت 20 جندياً في هجوم نفذته على قاعدة عسكرية في بلدة بمنطقة بلاد بنط شبه المستقلة.

ووصف القائد العسكري القتال بالضاري، مشيرا إلى احتراق 14 مركبة خلال العمليات القتالية مع مسلحي حركة الشباب.

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5- مقتل قيادي بارز في كتائب القسام جراء انفجار في رفح الفلسطينية

مقاتلون من حركة حماس (أرشيفية)

قتل قيادي بارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار وقع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام مقتل إبراهيم حسين أبو النجا -51 عاما، "من أبرز قادة القسام برفح في انفجار عرضي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة من أعضاء القسام.

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6- ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة

طبيب يفحص طفل يمني مشتبه بإصابته بالكوليرا (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة منذ أبريل الماضي. وقالت المنظمة، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت أكثر من 101820 حالة اشتباه بمرض الكوليرا إلى جانب تسجيل 789 حالة وفاة جراء الإصابة بهذا المرض في 19 محافظة يمنية.

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