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عماد حسين عن قطر: الأموال لا تبني الزعامة.. ويجب تغيير السياسات

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عماد حسين عن قطر: الأموال لا تبني الزعامة.. ويجب تغيير السياسات عماد حسين عن قطر: الأموال لا تبني الزعامة.. ويجب تغيير السياسات

التحرير

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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأزمة القطرية الخليجية العربية، تعود إلى شعور أميرها تميم بن حمد، بأن الأموال المتوفرة لدى قطر قادرة على زعامة المنطقة العربية، قائلًا :«الأموال وحدها لا تبني الزعامة»، كما أن قطر لم تتخذ حتى الآن أي اجراءات تبرز حسن نيتها.
 
وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، أنه تردد بعض الأنباء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل القاعدة العسكرية لديها في قطر إلى الحدود العراقية السورية، أو إلى الإمارات حتى توفيق الأوضاع القطرية.
 
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن مطالب غلق قناة الجزيرة ليست بالمهمة بالنسبة لتغيير السياسات، حيث أنه يجب تغيير السياسات الإعلامية وليس غلق قناة الجزيرة فقط، مضيفًا: «يعني قطر أغلقت قناة الجزيرة مباشر وفتحت 12 قناة إخوانية إيه الفائدة؟».
 
واختتم بقوله: «يجب أن لا تعتقد قطر بأنها في صراع على الزعامة مع المملكة العربية ».

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التحرير

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