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مصطفى بكري: حظر شخصيات ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر بداية وليست نهاية

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مصراوي Masrawy

مصطفى بكري: حظر شخصيات ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر بداية وليست نهاية

01:22 ص الجمعة 09 يونيو 2017

مصطفى بكري: حظر شخصيات ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر بداية وليست نهاية

ارشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال النائب مصطفى بكري، إن قرار والإمارات والبحرين ومصر، بإصدار قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تدعمها وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع، وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، هو بداية القوائم وليس نهايتها.


وأضاف بكري- في تصريح لمصراوي- أنه ينتظر إضافة جميع القيادات الهاربة بالخارج من بينهم آيات عرابي، وأيمن نور، وجميع القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قطر تتعامل مع الموقف العربي بعجرفة، مضيفا أنه تستند إلى القوه الداعمة للإرهاب مثل إيران، وتركيا من خلال الحصول على الدعم العسكري- وفق قوله.

وأصدرت 4 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.

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