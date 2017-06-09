ميدو : الحضري حصل علي إذن للظهور مع رامز جلال

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كتب: أنس عبد الغني

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن عصام الحضري حارس مرمى فريقه، حصل على إذن شخصي منه للظهور في برنامج (رامز تحت الأرض).

وأضاف ميدو عن قرار إدارة دجلة بتحويل الحضري إلى التحقيق :" كل ما علمته حتى الآن أن حديثه عن مستحقاته مع دجلة في البرنامج هو سبب تحويله للتحقيق"

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وأردف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت: "لم أتحدث مع ماجد سامي حتى الآن، ولكن هذا ما علمته، سأتحدث معه لمعرفة التفاصيل وسيتم حل الأزمة لأن الحضري قيمة كبيره بالنسبة لنا ولمصر كلها".

يذكر أن نادى وادى دجلة قرر اليوم أمس إحالة عصام الحضري، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، إلى التحقيق وذلك عقب ظهوره في برنامج رامز جلال.