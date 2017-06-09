أحمد أيوب: أزمة غالي وجمعة «نرفزة» ملعب

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أكد أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أزمة صالح جمعة وحسام غالي لاعبا الفريق في مران الخميس، مجرد مشادة كلامية تحدث في التدريبات اليومية وانتهت تمامًا.

وقال أيوب: "ما حدث بين الثنائي مجرد نرفزة ملعب، وانتهت بمجرد استئناف التقسيمة مجدداً، وتضخيم الأحداث أمر مرفوض".

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وأضاف المدرب العام للأهلي: "لم نوقع غرامات على الثنائي لأن الموقف لا يستحق".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم 16 من شهر يونيه الجاري، ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.