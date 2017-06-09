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مران الأهلي| إصابة «السولية».. وعودة محمد هاني

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مران الأهلي| إصابة «السولية».. وعودة محمد هاني مران الأهلي| إصابة «السولية».. وعودة محمد هاني

التحرير

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 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 3 ايام بعد موقعة الوداد المغربي.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام 20 لاعبًا بالإضافة إلى 3 حراس مرمى، كما شهد غياب 9 لاعبين دوليين هم شريف إكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة واحمد حجازي وسعد سمير وحسام عاشور وعمرو جمال وعبد الله السعيد بالإضافة إلى التونسي على معلول.

وغادرعمرو السولية، لاعب وسط الفريق، المران مصابا وتوجه بصحبة طبيب الفريق إلى العيادة للخضوع للكشف الطبي، وقال خالد محمود، طبيب الفريق، أن السولية يعاني من التهاب في منشأ العضلة الضامة، حرمته من استكمال مران الفريق، مؤكدًا أن اللاعب سيتدرب غدًا بشكل طبيعي.

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كما انتظم محمد هاني، في مران الفريق الجماعي بعد أن تغيب هاني عن لقاء فريقه الأخير أمام الوداد المغربي بسبب إصابته بكدمة في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم 16 من شهر يونيه الجاري، ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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