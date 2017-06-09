ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

القاهرة - (أ ش أ)

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية اليوم الخميس، حمل عدة رسائل مباشرة داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى اهتمامه الكبير بالمنظومة الإعلامية بشكل عام.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – إن الرئيس السيسي أكد – خلال اللقاء – على ضرورة الالتزام بأربعة مبادىء تضم "الصدق والشفافية والوطنية والتعددية"، معتبرا أن الاهتمام بالإعلام يعكس اهتمام بصناعة مهمة بالمجتمعات نتيجة التطورات العالمية.

وأوضح أن اللقاء يؤكد الاهتمام بالرسالة الإعلامية والحرص على حصول الجمهور من داخل مصر وخارجها على رسالة إعلامية متميزة، وأن تصله بشكل صحيح فى إطار ديمقراطي.

وأشار إلى أن الهيئات على تنوع اختصاصاتها وأدوارها إلا أنها تعمل فى مجال واحد هو الصحافة والإعلام، منوها أن الرئيس السيسي أبدى بشكل واضح دعمه الكامل للصحافة والإعلام القومي للقيام بدورها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم الخميس مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.