ترامب يعرض وساطة تليرسون بين الدول العربية وقطر

واشنطن - (أ ش أ):

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفاد وزير خارجيته ريكس تيلرسون للتوسط في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين قطر والدول العربية الأخرى.

وأورد الموقع الإلكتروني لـ"راديو بوسطن هيرالد" الأمريكي، الخميس، أن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية هيذر نويرت، قالت إن الولايات المتحدة تفضل أن تقوم الدول الضالعة في الأزمة بحلها فيما بينها.

وقالت نويرت إن الولايات المتحدة غير متأكدة ما إذا كانت الدول فى المنطقة ستقبل عرض الولايات المتحدة للتوسط.

وكانت قطر قد أشارت إلى أن أميرها لن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع.

وأضاف الراديو أن تيلرسون لديه خبرة في التعامل مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى متورطة في النزاع من وقت أن كان مديرًا تنفيذيًا لشركة إكسون موبيل، وقال نويرت إن تيلرسون كان يتحدث مع البيت الأبيض، الخميس، حول العرض الأمريكي للمساعدة.

ويأتي عرض ترامب بارسال تيلرسون للوساطة بعد عرض كان قدمه في وقت سابق اليوم بوساطة بلاده في الأزمة بين الدول العربية وقطر والتي أسفرت عن قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها مع قطر عبر اجتماع بين تلك الدول في الولايات المتحدة، غير أن أمير قطر تميم بن حمد أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي عن عدم إمكانية مغادرته البلاد في ظل الأزمة التي تعصف بالمنطقة.

وأكد ترامب أن وجود مجلس التعاون الخليجي في إطار موحد وشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي أمر حاسم في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن وجزر المالديف وجزر القمر قطعت، الإثنين، الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية وممارساتها العدوانية التي تمس وتهدد الأمن القومي العربي واستقرار الشعوب والدول العربية.