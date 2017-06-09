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وزيرة إماراتية: قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة

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مصراوي Masrawy

وزيرة إماراتية: قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة

12:25 ص الجمعة 09 يونيو 2017

وزيرة إماراتية: قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة

وزيرة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي الإماراتي نورة

أبوظبي - (أ ش أ):

قالت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي الإماراتي نورة الكعبي، إن الدول العربية تعاني من ازدواجية قطر على كل المستويات منذ 20 عامًا حسب قولها.

وأشارت الكعبي، في تصريح خاص لقناة العربية ، الخميس، إلى أن قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة وهو ما يدفعها للارتماء والتلويح بالخارج.

وأكدت أن التصعيدات التي تقوم بها القطرية تصعيدات متخبطة، وغير معروف نتائجها ويجب عليها أن تختار إما مسار الحكمة أو التخبط.

وبشأن تلويح قطر بقطع إمدادات الغاز عن الإمارات، قالت الكعبي إن عقد الغاز المبرم بين الإمارات وقطر هو عقد تجاري لتقديم خدمة، ودولة الإمارات تحترم العقود التي تبرم وسيكون هناك تحديات حال تصعيد أزمة الغاز ودولة الإمارات دائمًا مستعدة.

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