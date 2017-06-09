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فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»

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فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم» فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»

التحرير

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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأهالي قرية سبك بالمنوفية، بعد تقديمهم طعام الإفطار لركاب القطار المتعطل أمام قريتهم، قائلًا: «المنايفة أهل كرم».

وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، مساء الخميس: «الناس طلعت الصواني من بيوتهم وأطعمت الناس، والله الشعب المصري من أفضل شعوب الأرض».

فيما أكد الجندي، أنه لا يجوز التصدق أو الزكاة على الشخص العاطل، لافتًا إلى أن «الصدقة والزكاة تجوز فقط على غير القادر على العمل».

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تابع: «الشخص العاطل يتفضل بس وبتنازل شوية عن كبريائه ويشتغل، أنا خالد الجندي اشتغلت شيال عشان أصرف على نفسي».

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التحرير

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