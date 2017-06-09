ننشر أسماء المصريين بالقائمة السوداء لداعمي الإرهاب في قطر

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أعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بيانا مشتركا بأسماء أشخاص وكيانات قطرية صنفتها بأنها داعمة للإرهاب.

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البيان الذي قالت عنه الدول العربية الأربع إنها ستجدده تباعا ضم بين ثنايا سطوره 26 شخصية مصرية متهمة بدعم الإرهاب من أصل 56 شخصية من دول عربية أخرى فضلا عن 12 منظمة عربية أيضا.

1 - يوسف عبدالله القرضاوي

2- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

3- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر

4- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

5- محمد الصغير عبدالرحيم محمد

6- وجدي عبدالحميد محمد غنيم

7- أيمن أحمد عبدالغني حسنين

8- عاصم عبدالماجد محمد ماضي

9- يحيى عقيل سالمان عقيل

10- محمد حمادة السيد إبراهيم

11- عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن

12- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

13- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى

14- مسلم فؤاد طرفان

15- أيمن محمود صادق رفعت

16- محمد سعد عبدالنعيم أحمد

17- محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي

18- أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي

19- أحمد رجب رجب سليمان

20- كريم محمد محمد عبدالعزيز

21- علي زكي محمد علي

22- ناجي إبراهيم العزولي

23- شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان

24- محمد محرم فهمي أبو زيد

25- عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري

26- علي حسن إبراهيم عبدالظاهر