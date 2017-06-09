أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ننشر أسماء المصريين بالقائمة السوداء لداعمي الإرهاب في قطر

Google+ Print
ننشر أسماء المصريين بالقائمة السوداء لداعمي الإرهاب في قطر ننشر أسماء المصريين بالقائمة السوداء لداعمي الإرهاب في قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت كل من والمملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بيانا مشتركا بأسماء أشخاص وكيانات قطرية صنفتها بأنها داعمة للإرهاب.

شاهد أيضا

البيان الذي قالت عنه الدول العربية الأربع إنها ستجدده تباعا ضم بين ثنايا سطوره 26 شخصية مصرية متهمة بدعم الإرهاب من أصل 56 شخصية من دول عربية أخرى فضلا عن 12 منظمة عربية أيضا.
1 - يوسف عبدالله القرضاوي 
2- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي 
3- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر
4- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي
5- محمد الصغير عبدالرحيم محمد 
6- وجدي عبدالحميد محمد غنيم
7- أيمن أحمد عبدالغني حسنين 
8- عاصم عبدالماجد محمد ماضي 
9- يحيى عقيل سالمان عقيل 
10- محمد حمادة السيد إبراهيم
11- عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن 
12- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف 
13- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى
14- مسلم فؤاد طرفان
15- أيمن محمود صادق رفعت 
16- محمد سعد عبدالنعيم أحمد 
17- محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي 
18- أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي 
19- أحمد رجب رجب سليمان 
20- كريم محمد محمد عبدالعزيز
21- علي زكي محمد علي 
22- ناجي إبراهيم العزولي 
23- شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان 
24- محمد محرم فهمي أبو زيد  
25- عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري 
26- علي حسن إبراهيم عبدالظاهر 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: قطر لن تسلم المطلوبين.. والسعودية راعية الإرهاب الأولى

سمير غطاس: قطر لن تسلم المطلوبين.. والسعودية راعية الإرهاب الأولى