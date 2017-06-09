فيديو| «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. وحساسين: «إحنا بنموت»

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري شهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة كان أخره أمس الخميس، موضحًا أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي من اليوم، حتى تصل لنهاية الأسبوع القادم لـ34 درجة.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة«العاصمة»، أنه يجب على جميع المواطنين عدم التعرض للشمس بطريقة مباشرة، إلا باستخدام شمسية والجلوس في أماكن ذات تهوية عالية.



وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الإكثار من تناول السوائل في الفترة ما بين المغرب حتى الفجر، وارتداء ملابس قطنية فاتحة، متوقعًا أن تكون درجة الحرارة غدًا الجمعة 38 درجة، ورد حساسين: «إحنا بنموت يا دكتور».



