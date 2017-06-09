«المحامين» تطالب بوقف عرض «كلبش»: شوّه سمعة المهنة

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أعرب مصطفى اللبان، عضو مجلس نقابة المحامين، عن استيائه الشديد من مسلسل «كلبش» والقائمين عليه، متهمًا إياهم بالإساءة لمهنة المحامين وتشويه صورتهم، لافتًا إلى أن النقابة تحركت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على المسلسل.

أضاف اللبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أنه تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، مستطردًا: «هنسيب الحكم للقضاء، ولكننا نطالب بوقف عرض المسلسل».

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وأشار إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للشق الجنائي أمام النيابة العامة، وهذه إجراءات قانونية من أجل معاقبة القائمين علي المسلسل والمسئولين عن تلك الألفاظ.

مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، ريم مصطفى، هالة فاخر، محمد لطفي، دياب، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، نبيل عيسى، أحمد حاتم، فراس السعيد، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة «فيردي» للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، وإخراج بيتر ميمي.