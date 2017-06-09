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رئيس امتحانات الثانوية: «لا تسريب هذا العام»

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رئيس امتحانات الثانوية: «لا تسريب هذا العام» رئيس امتحانات الثانوية: «لا تسريب هذا العام»

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نهائيا، متابعًا: "نحن نحافظ على حقوق الطلاب".. مشيرًا إلى أن "البوكليت" له دور هام فى إفشال محاولة الغش، لأن الامتحانات مختلفة من طالب إلى آخر، مشيرًا إلى أن حيازة الموبايل أصبحت جريمة.
 
وشدد حجازى فى كلمته بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الحسين، اليوم الخميس،  على أهمية دور الأسرة لغرس روح وحب العمل، وتنمية نوع التميز، لأن التميز حصيلة العقل والوجدان داخل الأفراد، مؤكدا أن المدرسة لا بد أن تسعى لنشر روح العمل، والانتماء للوطن.

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