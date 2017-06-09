المصري يكشف حقيقة مفاوضات «كوفي».. ويقترب من ضم حارس الاتحاد

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

نفي مصدر مسؤول بالنادي المصري البورسعيد، ماتردد عن دخولهم في مفاوضات مع الزمالك، من أجل ضم محمد كوفي مدافع القلعة البيضاء، المعار لنادي الاتفاق السعودي.

وكشف المصدر في تصريحات خاصه «للتحرير»، إن المصري لم يفاوض أي لاعب في القلعه البيضاء، خلال الفتره الماضية.

وكان إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، قد صرح أن مجلس إداره نادي الزمالك، سوف يناقش طلب المصري بشأن استعارة محمد كوفي.

على جانب أخر نجح مسؤلي النادي البورسعيدي، في تحديد جلسه مع مسؤولي الاتحاد السكندري، من أجل ضم محمود السيد حارس زعيم الثغر، لصفوف المصري الموسم القادم، في ظل رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق في ضم الحارس.



يذكر ان حارس الاتحاد محمود السيد أعلن من قبل عن رغبته في الرحيل من صفوف الفريق، ولم ويتبقى في تعاقده مع الاتحاد السكندري، سوي موسم واحد ينتهي مع الموسم الجديد.

