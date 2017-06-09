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أزمة في مران الأهلي بين «غالي وجمعة».. تعرف على السبب

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أزمة في مران الأهلي بين «غالي وجمعة».. تعرف على السبب أزمة في مران الأهلي بين «غالي وجمعة».. تعرف على السبب

التحرير

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

وقعت مشادة كلامية عنيفة بين حسام غالي وصالح جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

بدأت المشادة بعدما وجه صالح جمعة بعض التعليمات الفنية لزملاءه ليتدخل غالي ويقوم بتعنيف صالح بشكل عنيف وسط الجميع، وتدخل عماد متعب أيضًا لتعنيف صالح وطالبه بالصمت وعدم توجيه التعليمات للاعبين.

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وتدخل أحمد أيوب، المدرب العام، لإنهاء الأزمة وقام بإيقاف المران لكن بعد انتهاء المشادة بين اللاعبين، وعقد أيوب جلسة مع الثنائي غالي ومتعب، لاعبا الفريق عقب انتهاء المران الجماعي.

حيث شدد على الثنائي كقائدين للقلعة الحمراء، على مساعدته في تطبيق الإلتزام  داخل الفريق، وعدم السماح بوقوع أية أزمات أو مشادات بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم 16 من شهر يونيه الجاري، ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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