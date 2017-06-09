بالأسماء.. مصر والسعودية والامارات والبحرين تدرج كيانات وأفراد على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت دول مصر السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك اليوم الخميس، إدراج 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.

وأضاف البيان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخطوة جاءت فى ضوء إلتزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

كما أضاف البيان أن القرار جاء نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنه التعهد بعدم دعم او ايواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذيه والاتفاق التكميلى عام 2014 مما عرض الأمن القومى لهذه الدول الاربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل افراد وتنظيمات ارهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها.

ونشرت قناة سكاي نيوز عربية قائمة الأشخاص والكيانات الموضوعة:

الأفراد:

خليفة محمد تركي السبيعي (قطري)

عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام (أردني)

أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام (أردني)

إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر (قطري)

عبدالعزيز بن خليفة العطية (قطري)

سالم حسن خليفة راشد الكواري (قطري)

عبدالله غانم مسلم الخوار (قطري)

سعد بن سعد محمد الكعبي (قطري)

عبداللطيف بن عبدالله الكواري (قطري)

محمد سعيد بن حلوان السقطري (قطري)

عبدالرحمن بن عمير النعيمي (قطري)

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني (يمني)

خليفة بن محمد الربان (قطري)

عبدالله بن خالد آل ثاني (قطري)

عبدالرحيم أحمد الحرام (قطري)

حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي (كويتي)

مبارك محمد العجي (قطري)

جابر بن ناصر المري (قطري)

يوسف عبدالله القرضاوي (مصري)

محمد جاسم السليطي (قطري)

علي بن عبدالله السويدي (قطري)

هاشم صالح عبدالله العوضي (قطري)

علي محمد محمد الصلابي (ليبي)

عبدالحكيم بلحاج (ليبي)

المهدي حاراتي (ليبي)

إسماعيل محمد محمد الصلابي (ليبي)

الصادق عبدالرحمن علي الغرياني (ليبي)

حمد عبدالله الفطيس المري (قطري)

محمد أحمد شوقي الإسلامبولي (مصري)

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر (مصري)

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي (مصري)

محمد الصغير عبدالرحيم محمد (مصري)

وجدي عبدالحميد محمد غنيم (مصري)

حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي (إماراتي)

حاكم عبيسان الحميدي المطيري (سعودي)

عبدالله محمد سليمان المحيسني (سعودي)

حامد عبدالله أحمد العلي (كويتي)

أيمن أحمد عبدالغني حسنين (مصري)

عاصم عبدالماجد محمد ماضي (مصري)

يحيى عقيل سالمان عقيل (مصري)

محمد حمادة السيد إبراهيم (مصري)

عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن (مصري)

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف (مصري)

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى (مصري)

مسلم فؤاد طرفان (مصري)

أيمن محمود صادق رفعت (مصري)

محمد سعد عبدالنعيم أحمد (مصري)

محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي (مصري)

أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي (مصري)

أحمد رجب رجب سليمان (مصري)

كريم محمد محمد عبدالعزيز (مصري)

علي زكي محمد علي (مصري)

ناجي إبراهيم العزولي (مصري)

شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان (مصري)

محمد محرم فهمي أبو زيد (مصري)

عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري (مصري)

علي حسن إبراهيم عبدالظاهر (مصري)

مرتضى مجيد السندي (بحريني)

احمد الحسن الدعسكي (بحريني)

أما الكيانات فكانت:

مركز قطر للعمل التطوعي – قطر

شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) – قطر

قطر الخيرية – قطر

مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية – قطر

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية – قطر

سرايا الدفاع عن بنغازي - ليبيا

سرايا الأشتر – البحرين

ائتلاف 14 فبراير - البحرين

سرايا المقاومة - البحرين

حزب الله البحريني - البحرين

سرايا المختار – البحرين

حركة أحرار البحرين - البحرين

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