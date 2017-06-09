المتحدث باسم الحكومة الموريتانية: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تمزيق العالم العربي
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تمزيق العالم العربي
12:16 ص الجمعة 09 يونيو 2017
محمد الأمين ولد الشيخ الوزير، الناطق الرسمي باسم ا
نواكشوط - (أ ش أ):
قال محمد الأمين ولد الشيخ الوزير، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن موريتانيا دولة محورية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بصفة عامة، وهو ما تشهد عليه مواقفها ودورها، حيث أصبحت مواقفها ومقارباتها الفكرية والأمنية في مجال محاربة الإرهاب مثالاً يحتذى، وبالتالي فإن أي جهد يقام به في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من الطبيعي أن تكون موريتانيا حاضرة فيه وفي مقدمته.
وأضاف ولد الشيخ ـ في مؤتمر صحفي مساء الخميس في نواكشوط، في رد على سؤال حول قرار قطع العلاقات مع قطر ـ إن موريتانيا لها التزاماتها وواجباتها القومية والأخلاقية تجاه الأمن والاستقرار والطمأنينة في العالم العربي.
وتابع: "إن أي جهد من شأنه أن يقوض الاستقرار أو الطمأنينة في العالم العربي أو يساهم ويعمل على تمزيق الجسم العربي فإن موريتانيا معروف أن موقفها منه مبدئي وهو التصدي لمثل هذه الأعمال".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهاب
-
تفاصيل طلب مصر من مجلس الأمن التحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لإرهابيين
-
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة
-
مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لتنظيم إرهابي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو- وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون
-
هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار
-
بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارةسيارات
-
حالة من الفزع لحظة سقوط "هدى" من قمة جبل.. وفريق الإعداد يحاول انقاذهافنون
-
هل يؤثر الصيام على خصوبة الرجل؟فنون
-
وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوارأخبار