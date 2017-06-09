المتحدث باسم الحكومة الموريتانية: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تمزيق العالم العربي

نواكشوط - (أ ش أ):

قال محمد الأمين ولد الشيخ الوزير، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن موريتانيا دولة محورية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بصفة عامة، وهو ما تشهد عليه مواقفها ودورها، حيث أصبحت مواقفها ومقارباتها الفكرية والأمنية في مجال محاربة الإرهاب مثالاً يحتذى، وبالتالي فإن أي جهد يقام به في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من الطبيعي أن تكون موريتانيا حاضرة فيه وفي مقدمته.

وأضاف ولد الشيخ ـ في مؤتمر صحفي مساء الخميس في نواكشوط، في رد على سؤال حول قرار قطع العلاقات مع قطر ـ إن موريتانيا لها التزاماتها وواجباتها القومية والأخلاقية تجاه الأمن والاستقرار والطمأنينة في العالم العربي.

وتابع: "إن أي جهد من شأنه أن يقوض الاستقرار أو الطمأنينة في العالم العربي أو يساهم ويعمل على تمزيق الجسم العربي فإن موريتانيا معروف أن موقفها منه مبدئي وهو التصدي لمثل هذه الأعمال".