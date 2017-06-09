الصحة: وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بمصر الجديدة
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بمصر الجديدة
11:52 م الخميس 08 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم الخميس، وفاة مواطن وإصابة 3آخرين في حادث حريق بشقة بالطابق الخامس بعقار مكون من ٧ طوابق بشارع المقريزى ، منشية البكري " مصر الجديدة " .
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب4 سيارة اسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط ، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة الى مستشفى هليوبليس، وتم إسعاف شخصين بموقع الحادث كانا يعانوا من اختناقات وغادروا.
فيما تم نقل مواطن الى مستشفى الحلمية العسكرى يعاني من كسر بالكتف والفخذ الأيمن، وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات الواقعة في محيط الحادث.
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