المصري يستعد لسموحة بمعسكر في برج العرب.. و«صافي» يبدأ التـأهيل

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كتب: أنس عبد الغني

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني حسام حسن، صباح الجمعة، إلى الإسكندرية لبدء معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة، يوم الإثنين المقبل، والمؤجلة من الأسبوع 22، من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل المصري تدريباته اليوم، حيث أدى الفريق مرانًا بدنياً خفيفا لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وشهد المران تقسيمة قوية الفريق الأول وفريق الشباب لمدة 45 دقيقة، دفع خلالها حسام حسن، بأكبر عدد من اللاعبين، وتألق فيها كل من عبدالله جمعة محمد الشامي، سعيد مراد، حمادة ناصر، عبد الله "بيكا" والأخير نال إشادة خاصة من حسام حسن المدير الفني للفريق.

كما شهد المران عودة أحمد سالم صافي، الذي بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد الاصابة التي تعرض لها وكانت سببا في غيابه عن الفريق لمدة 3 أشهر.

وحرص سمير حلبية، رئيس المصري، على التواجد في المران ومؤازرة اللاعبين، ووعدهم بصرف مكافأة خاصة في حالة الفوز على سموحة.

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