تأجيل جولة المباحثات السورية الجديدة في أستانة

أستانة - (د ب أ)

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية في كازاخستان، اليوم الخميس، بأن المفاوضات التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية أستانة حول الصراع في سورية تم تأجيلها.

وقال المتحدث إن القوى الضامنة لتنفيذ الاتفاقيات وهي روسيا وإيران وتركيا سيواصلون المشاورات أولا على مستوى الخبراء قبل عقد مؤتمر جديد يحضره ممثلون عن الحكومة والمعارضة في سورية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن هناك حديثا عن تحديد يوم العشرين من يونيو الجاري كموعد مقبل، إلا أن التفاصيل ستناقش قبل هذا الموعد.

كان مقررا إجراء جولة المفاوضات هذه يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتجري كل من روسيا وإيران وتركيا منذ بداية العام الجاري مباحثات بشأن الأزمة السورية تستضيفها دولة كازاخستان بآسيا الوسطى.