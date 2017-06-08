العثور على بندقية الية داخل قطار " الإسكندرية – أسوان "
العثور على بندقية الية داخل قطار " الإسكندرية – أسوان "
10:22 م الخميس 08 يونيو 2017
كتب – سامح غيث:
عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على بندقية الية داخل حقيبة بقطار " الإسكندرية – أسوان " حال توقفه بمحطة سكك حديد الأقصر.
تلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اخطارا بعثور أفراد وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، على حقيبة سفرزرقاء اللون أعلى رف العربة التاسعة من تشكيل قطار (الاسكندرية / أسوان) وبداخلها سلاح ناري عبارة عن " بندقية آلية كاملة الاجزاء عيار 7.62×39 تحمل وخزينتين أحدهما فارغة والأخرى بداخلها 20 طلقة حية من ذات العيار " بدون صاحب
بإجراء التحريات السرية اللازمة، لم يتم التوصل الى مالكها.
كلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر للتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.
تحرر المحضر اللازم وأرسل بالمضبوطات لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة.
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