إيران: الحكم بضلوع السعودية في الهجمات الإرهابية بطهران سابق لأوانه

طهران - (د ب ا)

قال وزير الأمن الإيراني، حجة الإسلام سيد محمود علوي، إن اصدار الاحكام بشأن ضلوع السعودية (في الهجمات الأخيرة) التي وقعت في طهران من عدمه سابق لأوانه.

كان مجلس الشورى الإيراني ومرقد الامام الخوميني قد تعرضا لهجمات امس الأربعاء اسفرت عن مقتل 17شخصا واصابة 42آخرين.

غير أنه حجة السلام علوي، قال في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس، علي هامش زيارته لمصابي الاعتداءات الإرهابية في طهران، "إنه لا يوجد شك في دعم السعودية للتيارات الإرهابية علي صعيد العالم .. بصمات السعودية في دعم الارهاب في سوريا والعراق واضحة جدا"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وإشار إلى أن إيران تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الإرهابيين خلال الأسبوعين الماضيين؛ مبينا أن القوات الاستخبارية والأمنية تمكنت من اعتقال العديد من الزمر الإرهابية بما فيها المكونة من عنصرين أو ثلاثة عناصر وحتي عنصر واحد في هذه الفترة.

وأضاف حجة الاسلام علوي أن الإعتداءات الأخيرة في طهران لم تكن أول مشروع إرهابي في البلاد، وانما سبق لهؤلاء أن خططوا لـ 100 عملية خلال العامين الماضيين، وتم افشالها جميعا.

وردا علي سؤال بشان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، قال علوي إن هذه لم تكن المرة الأولي التي تصدر عن "الاستكبار العالمي وعلي رأسه أمريكا " هكذا تصريحات التي ترمي إلى تمرير مآرب خاصة؛ موضحا أن هؤلاء يستخدمون القضايا كـ"حقوق الانسان" أو "مكافحة الإرهاب" و"الابادة الجماعية' كأداة.

كان ترامب قد ادان الهجومين اللذين وقعا أمس الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران ووجه اتهاما غير مباشر للحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنه.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله "نحن نؤكد أن الدول التي تدعم الإرهاب معرضة لخطر أن تقع ضحية للشر الذي تدعمه".

يذكر أن ترامب اتهم مرارا إيران بأنها داعمة للإرهاب .

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