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الفريق مميش يدعم "السويس" بجهاز لتفتيت حصوات الكلى

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مصراوي Masrawy

الفريق مميش يدعم "السويس" بجهاز لتفتيت حصوات الكلى

10:51 م الخميس 08 يونيو 2017

السويس حسام الدين أحمد:

قدمت هيئة قناة السويس، جهازًا لتفتيت حصوات الكلى لمستشفى السويس العام، هدية لشعب السويس، كمشاركة مجتمعية من الهيئة.

وقال الدكتور تامر البوهي، أمين عام نقابة الأطباء في تصريح صحفي، إن الدكتور وائل درويش استشاري المسالك البولية بالقطاع الطبي بهيئة قناة السويس، التقى بالدكتور لطفي عبد السميع مدير الصحة في السويس.

وأضاف أن الدكتور درويش عاين المكان الذي سيجري تركيب الجهاز فيه، على أن يصل الجهاز الاثنين المقبل، من الإسماعيلية، بعد شحنه من ألمانيا.

ووجه أمين عام النقابة، الشكر للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء العربي السروي مستشار رئيس الهيئة، ومحافظ السويس الأسبق، لاستجابتهم لطلب النقابة بدعم المستشفى بالجهاز.

وفى سياق متصل، قال الدكتور وائل درويش: إن قيمة الجهاز تصل 7 ملايين جنيه، وكانت السويس في أمسّ الحاجة لذلك الجهاز، وسيجري وضعه بالطابق الثاني بمركز الأشعة بمستشفى السويس العام، ليكون وحده منفصلة عن المستشفى لتقديم الخدمة الطبية لأهالي السويس.

ولفت إلى أنه سوف يغادر الفترة المقبلة إلى ألمانيا ليتدرب على الجهاز، ثم يعود لتدريب فريق طبي بالمستشفى ليعمل على الجهاز.

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