بيليرين عن إنتقاله لبرشلونة: «لا تصدقوا»

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علق الإسباني هيكتور بيليرين، مدافع آرسنال الإنجليزي، على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن انتقاله لبرشلونة الإسباني، حيث طالب جماهيره بعدم تصديق ما يتردد في الصحف.

وقال بيليرين في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: "لا تصدقوا كل ما تقرأون".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود المفاوضات بين برشلونة، وآرسنال، من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن للنادي اللندني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه استرليني هذا الصيف.

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ويرتبط اللاعب صاحب الـ22 عاما مع آرسنال بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2023، بعد أن انتقل إليه في صيف 2011 قادماً من برشلونة مقابل 500 ألف يورو.