ريال مدريد يتصدر تصنيف «يويفا» للأندية للمرة الرابعة على التوالي

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استطاع نادي ريال مدريد الإسباني، أن يتصدر تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للأندية، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وكان الملكي قد حقق اللقب الـ12 في تاريخه، على حساب نظيره يوفينتوس الإيطالي، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد «ميلينيوم» في العاصمة الويلزية كارديف.

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وجاء الريال في المركز الأول برصيد 176.999 نقطة، فيما حل بايرن ميونيخ الألماني، في المركز الثاني برصيد 154.899 نقطة، وبرشلونة ثالثا برصيد 151.999 نقطة، وأتليتكو مدريد رابعا برصيد 142.999 نقطة، ويوفينتوس في المركز الخامس برصيد 140.666 نقطة.