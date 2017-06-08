الزراعة: وقف تداول الطيور بين المحافظات لمنع انتقال الأمراض

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قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة السمكية، إن قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات لمنع انتقال الأمراض الوبائية وخاصة مرض أنفلونزا الطيور، موضحا أنه لا يوجد أمان حيوى فى المزارع والذبح خارج المجازر، وسيتم اتخاذ إجراء بأن تكون هناك اذونات لخروج الدواجن وسيتم تفعيل القرار الخاص بمنع تداول الطيور الحية عقب عيد الفطر المبارك.

وأضافت، فى تصريحات اليوم الخميس، أن هناك عدة مشاكل وتحديات تواجه صناعة الدواجن منها الأمراض الوبائية، وزيادة تكلفة المنتج لارتفاع أسعار المدخلات وخاصة الأعلاف وهذا من الأسباب الرئيسية التى ادت إلى ارتفاع اسعار الدواجن، بالإضافة إلى عدم تطوير المجازر والوحدات البيطرية، لافتة إلى أن رئيس الوزراء يتابع موضوع التطوير، مشيرة إلى البدء فى وضع خريطة للثروة الحيوانية وإعدادها الفعلية لتحديد اللقاحات اللازمة للتحصين.

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من جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن قطاع الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة فى الدول النامية حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، ويساهم بدرجة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى والأمن الغذائى لسكان الريف،رغم وجود تحديات تتمثل فى الأمراض الوبائية والمتوطنة، مؤكدا أن الحكومة تولى مشروع تنمية الثروة الحيوانية أهمية كبيرة لتقليل الفجوة فى الأسواق، رغم وجود مشكلات وتحديات كبيرة تعترض ذلك، ومن ثم يجب وضع الأطر اللازمة لحل أزمة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وتقديم الرعاية الصحية والوقاية للمربين.