بالصور.. ظهور "ديك رومي" أثناء هدم عقار الأزاريطة.. والحي يوجه رسالة لأصحابه

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عثر أهالي منطقة الأزاريطة، اليوم الخميس، على "ديك رومي"، كان أصحابه قد تركوه في العقار المائل منذ أسبوع، فيما طالب حي وسط الإسكندرية أصحابه بالتوجه لاستلامه.

وأفاد بيان صادر عن حي وسط الإسكندرية، ان الديك الرومي كان تركه أصحابه عند خروجهم مسرعين أثناء ميل العقار، ليبقى حيًّا لمدة أسبوع داخل العقار.

وأشار البيان، إلى أن الديك هرب من الفزع عند إنزاع أمتعة ومتعلقات السكان، قبل أن يظهر في الموقع بعد انصراف السكان، وجرى وضعه في مدخل عقار بشارع على الخشخاني بمنطقة الأزاريطة.

وفى سياق متصل، تواصل الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، هدم الجزء الخلفي لعقار الأزاريطة المائل، "الجزء المسنود على العقار المقابل".

كان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة انهار، الخميس الماضي، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له، المكون من 13 طابقًا، وذلك دون حدوث إصابات.

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