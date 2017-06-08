أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ظهور "ديك رومي" أثناء هدم عقار الأزاريطة.. والحي يوجه رسالة لأصحابه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ظهور "ديك رومي" أثناء هدم عقار الأزاريطة.. والحي يوجه رسالة لأصحابه

10:07 م الخميس 08 يونيو 2017

  • عرض 7 صورة

    557e9c3c1f.jpg

  • عرض 7 صورة

    2017_6_8_22_6_14_546.jpg

  • عرض 7 صورة

    03e230a89f.jpg

  • عرض 7 صورة

    2017_6_8_22_6_16_62.jpg

  • عرض 7 صورة

    346cd688e5.jpg

  • عرض 7 صورة

    dd52e31f4f.jpg

  • عرض 7 صورة

    5ee2e81638.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. الحر يلزم المواطنين منازلهم بالإسكندرية.. والصيام يعوق زيارة الشواطئ

الألبوم التالى

بالصور.. الحر يلزم المواطنين منازلهم بالإسكندرية.. والصيام يعوق زيارة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عثر أهالي منطقة الأزاريطة، اليوم الخميس، على "ديك رومي"، كان أصحابه قد تركوه في العقار المائل منذ أسبوع، فيما طالب حي وسط الإسكندرية أصحابه بالتوجه لاستلامه.

وأفاد بيان صادر عن حي وسط الإسكندرية، ان الديك الرومي كان تركه أصحابه عند خروجهم مسرعين أثناء ميل العقار، ليبقى حيًّا لمدة أسبوع داخل العقار.

وأشار البيان، إلى أن الديك هرب من الفزع عند إنزاع أمتعة ومتعلقات السكان، قبل أن يظهر في الموقع بعد انصراف السكان، وجرى وضعه في مدخل عقار بشارع على الخشخاني بمنطقة الأزاريطة.

وفى سياق متصل، تواصل الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، هدم الجزء الخلفي لعقار الأزاريطة المائل، "الجزء المسنود على العقار المقابل".

كان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة انهار، الخميس الماضي، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له، المكون من 13 طابقًا، وذلك دون حدوث إصابات.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:

    بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:"سلمنا جميع

    أخبار
  • بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

    بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار

    أخبار
  • بعد كارثة

    بعد كارثة "الأزاريطة".. إيقاف بناء ٧ عقارات مخالفة بالعجمي (صور)

    أخبار
  • بالصور- استمرار أعمال هدم

    بالصور- استمرار أعمال هدم "عقار الأزاريطة".. وصرف إعانات مالية للمتضررين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في مصر.. وناشيء صاعد

    عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في .. وناشيء صاعدرياضة

  • الاتحاد التونسي: مباراة مصر ذات طابع مختلف.. وسنجعلها سهرة رمضانية

    الاتحاد التونسي: مباراة مصر ذات طابع مختلف.. وسنجعلها سهرة رمضانيةرياضة

  • مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ

    مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)أخبار

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية.. والتعليم تكشف التفاصيلأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "دموع وصراخ " طالبات الثانوية العامة بالاسكندرية بسبب صعوبةأخبار

  • أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار:

    أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي