مصرع طالب ثانوي غرقًا بعد امتحان الإنجليزي في الغربية
مصرع طالب ثانوي غرقًا بعد امتحان الإنجليزي في الغربية
10:05 م الخميس 08 يونيو 2017
الغربية - مروة شاهين:
عثر أهالي مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، على جثة طالب بالمرحلة الثانوية، بنهر النيل "فرع رشيد" بنطاق كفر الزيات.
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي مركز كفر الزيات، بالعثور على جثة شاب طافية على سطح مياه نهر النيل "فرع رشيد".
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "محمد.ه"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، وتبين من التحريات أن المتوفى، ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة، قام بالاستحمام في نهر النيل بعد خروجه من امتحان اللغة الإنجليزية، ولقي حتفه لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار المائي لداخل النهر.
جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .
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