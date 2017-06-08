بسبب انقطاع للكهرباء.. غضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية بالفيوم
بسبب انقطاع للكهرباء.. غضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية بالفيوم
09:59 م الخميس 08 يونيو 2017
الفيوم – حسين فتحي:
أعلن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالفيوم، عن غضبهم، بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، لا سيما في أوقات الليل.
وقال أيمن بكري، مدير المتابعة بإدارة غرب الفيوم التعليمية، إنه يقيم بمنطقة المسلة التي تكتظ بالأبراج السكنية المخالفة، إلا أن التيار الكهربائي يُقطع بالست ساعات في ظل درجة الحرارة العالية.
وأضاف أنه عندما أجرى اتصالاً بمسئول الكهرباء كان رده: "معنديش فكرة عن أسباب انقطاع الكهرباء".
وأشار أحمد عبد العال، خبير أثري، إلى أن أغلب مناطق الفيوم، تعاني من الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ما أغضب أبناء المحافظة في ظل الحرارة المرتفعة التي تجتاح البلاد خلال الفترة الحالية.
وشبهت سماح عبد الله، محاسب، انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، بعهد الإخوان، عندما كان التيار يغيب بالساعات يوميًّا، بحسب قولها.
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